Даниел Панов към политиците: Бъдете държавници, а не партийци, сплотете се!

"Бъдете държавници, а не партийци, бъдете сплотени, а не разединени и не идвайте само на празници, а идвайте и когато имаме проблеми, подавайте ни ръка и ни помагайте!" С тези думи се обърна към партийни водачи, изпълнили Велико Търново за празника в предизборната кампания, кметът Даниел Панов.

На съгражданите си кметът пожела да бъдат сплотени и да не потъват в злободневието и фалша на слепите партийни страсти. "Мечтата ми е да сме обединени в това, да се помага на любимия ни град, да пазим съграденото и да го надграждаме. Постижимо е, виждаме го в историята, в делата на търновските благодетели. Вярвам, че мечтите се сбъдват, когато човек работи упорито", каза Даниел Панов.

Той подчерта, че в 22 март и денят на Светите 40 мъченици са запечатани най-великите страници във вековната българска история, страници разказващи за голямата победа при Клокотница през 1230 г., за Второто българско царство, за Търновската патриаршия, като основен стълб на православието, за духовната култура и мощ на народа, за достиженията на Търновската книжовна школа, съизмерими с делото на учениците на светите братя Кирил и Методий.

"Велико Търново е град със славно минало, заслужаващ гордо бъдеще, каза в словото си председателят на парламента Рая Назарян и пожела на търновци да бъдат благословени.

Както преди 147 г. празникът започна от църквата "Св. 40 мъченици", съградена от Иван Асен Втори в чест на голямата победа над Епирския деспот Теодор Комнин. На празничната литургия от властта присъстваха Рая Назарян, заместник председателя на парламента проф. Костадин Ангелов .

Неспирният дъжд и завърналата се зима в началото на пролетта промениха традицията и знамената на НВУ и Велико Търново бяха осветени в храма, вместо в двора.

В голямото общоградско шествие от Царевец до центъра на града портретите на благодетелите бяха носени от курсанти, вместо ученици. В официалния блок се включиха експрезидентът Радев, Асен Василев, Кристиян Вигенин и кандидати за депутатски места от целия политически спектър.

Празникът продължава с концерти, а на Самоводската чаршия актьори и ансамбъл "Българе" връщат града в славните години на Априлското въстание, приемането на Търновската конституция и обявяването на Независимостта на България. Там ще оживеят Петко Славейков, Стамболов и дори пословичният покерджия Марко Тотев, който може да извади кент флош.

Вечерта ще бъде излъчен спектакълът "Звук и светлина" на Царевец.