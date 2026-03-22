Кметът на Монтана връчи почетна значка на неонатолога д-р Антоанета Блажева

Кметът на Монтана Златко Живков връчи почетна значка на д-р Антоанета Блажева за дългогодишната ѝ работа, високия професионализъм и приноса ѝ за развитието на здравеопазването. Церемонията се състоя в рамките на научно-практическа конференция, която събра над 200 водещи специалисти по неонатология, представители на местната власт и партньорски институции.

Форумът, посветен на 40-годишнината от създаването на отделението, и се превърна както в повод за равносметка, така и в платформа за професионален диалог за съвременните стандарти и предизвикателства в грижата за новородените.

Сред участниците бяха изявени университетски преподаватели и водещи специалисти по неонатология като националния консултант проф. д-р Боряна Слънчева и колегата й от Университетска акушеро-гинекологична болница „Майчин дом" доц. д-р Лилия Вакрилова – началник на Клиниката по неонатология, доц. д-р Ралица Георгиева – началник на Клиниката по неонатология в Специализираната болница за активно лечение по детски болести „Проф. д-р Иван Митев" и доц. Анна Дашева – от Клиниката по ревматология, кардиология и хематология, проф. Веселка Дулева - главен координатор на Експертния съвет по хранене и диететика към Министерството на здравеопазването и координатор за България по хранене и хранителна политика в СЗО, редица изявени медици от университетски и лечебни заведения в страната.

Сред официалните гости на конференцията бяха инж. Иво Иванов, председател на общинския съвет, Владимир Владимиров, директор на РЗОК, проф. д-р Христо Шивачев, началник на Клиниката по детска хирургия в „Пирогов", ръководители на филиала на Медицинския университет във Враца, както и на акушеро-гинекологични и педиатрични отделения от болниците в Монтана, Лом и Берковица, представители на Отдел „Закрила на детето" и на фондация „Нашите недоносени деца".

Откриването на конференцията премина с емоционални акценти - изпълнения на солисти от вокално студио „Детски смях" към ОДК „Ние, врабчетата", вълнуващо дефиле на пораснали деца, преминали през грижите на отделението, които се превърнаха в най-истинското доказателство за смисъла на усилията, положени през годините и живи истории за надеждата, която дават неонатолозите в най-критичния момент.

С тематична драматизация се включиха и възпитаници на 7-о СУ „Йордан Радичков".

В юбилейния ден част от гостуващите медици посетиха Отделението по неонатология към МБАЛ „Д-р Стамен Илиев", където се запознаха с модернизираната база и ежедневната работа на екипа. Днес отделението е с II ниво на компетентност и утвърден център за стабилизиране и лечение на рискови новородени в Северозападна България. Д-р Андрей Христов – неонатолог от болница „Сърце и мозък" – Плевен, беше категоричен, че е очевидно е, че общината полага грижи за болницата в Монтана.