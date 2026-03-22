Вече има и "Царица Самардала", избраха я в село Конаре

Традиционният Фестивал на самардалата в гурковското село Конаре тази година донесе нов акцент - избор на първата „Царица Самардала". В образа ѝ влезе талантливата художничка Денислава Пенчева, която със своя чар, любов към традициите и лично отношение към приготвянето на самардала, се превърна в жив символ на духа на Конаре. До нея застана Йордан Петров - пазител на традициите и майстор на пелина, олицетворение на занаятчийската устойчивост в региона, съобщахат от предцентъра на община Гурково.

Кметът на общината Кънчо Папазов каза, че „Самардала Фест" е празникът на Конаре, който ни свързва чрез корена, паметта и вкуса на родното.

„Ние не просто провеждаме Фестивала на самардалата в Конаре, ние отваряме сърцата си към българските традиции и народния дух. Самардалата, тази скромна на пръв поглед билка, съчетава в себе си не просто вкуса и аромата на богатата ни кулинарна кухня, а и вкусът и ароматът на нашето детство, на българския дом, на нашия корен и сила", допълни Папазов.

Кулминацията на празника бе ритуалът с почти десетметровия хляб, поръсен с прясно приготвена самардала.

А 12-ото издание на празника започна с ритуално бране на билката в двора на 176-годишния храм „Света Троица", където се проведе тържествено богослужение. От там потегли шествие с кошници, което премина през Дома на самардалата до селския площад, където гости от близо и далеч го посрещнаха с аплодисменти.

„Събитието обединява вкус и кауза. Всички кулинарни изкушения и бурканчета със самардала, приготвени от конарките, и тази година са с благотворителна мисия: събиране на средства за ремонт на покрива на народно читалище "Неделчо Попов-1939" - духовния дом на селото повече от 85 години", каза кметът на село Конаре Станчо Стефанов. За първи път в Конаре избраха "Царица Самардала" . Снимка: Община Гурково

Празничната атмосфера бе допълнена от богата програма с участието на обичаните Милица Гладнишка и Ненчо Илчев, впечатляващите изпълнения на ансамбъл „Чинари", ансамбъл „Орисия" и „Трио Сопрано". В празника се включиха ученици и учители от СУ „Христо Смирненски", жените от пенсионерския клуб „Детелина", с хор „Свети Наум Охридски" с диригент д-р Андрей Касабов, читалищните самодейци от Паничерево, дружеството "Казанлък Хляб", занаятчии от страната и др.

Самардалата е див чесън, превърнал се в зелено съкровище на празника след години внимание и грижа. „Много сълзи, но и незаменим трапезен вкус, това е зеленото конарско злато", така местните жени описват процеса по приготвянето ѝ, защото лютивината кара очите да се насълзяват, но резултатът е истинска магия за небцето.