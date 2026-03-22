Обявените избиратели във Видинско са повече от цялото население на областта

На пресконференция председателят на РИК във Видин Павел Петков съобщи, че избирателите, които имат право да гласуват на предстоящите парламентарни избори в областта, са 79 832 души. Какви списъци и от коя година са използвали за справката си от избирателната комисия не стана ясно.

Наблюдателните веднага забелязаха, че обявените с право на глас са много повече от цялото население на Видинска област. Според данните на териториалното отделение на НСИ във Видин през януари 2025 г. населението на областта възлиза на 70 500 души и продължава да се топи с близо 1 400 души на година. Пак според тези данни ненавършилите 18 години са около 10 000.

Така че пред урните имат реално право да се явят около 60 000 души. От къде са взели останалите близо 19 000 души, обявени от РИК, не стана ясно. На наше запитване от РИК във Видин отговориха, че тепърва избирателните списъци ще се преглеждат и прочистват, за да бъдат актуални.

Дали това ще стане до деня на изборите или отново избирателните списъци ще бъдат пълни с „мъртви души"? Предстои да видим дали това ще стане или отново изборите ще бъдат манипулирани чрез този използван от години порочен механизъм за надуването на реалния вот.