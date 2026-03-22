Иван Христанов: Ще има уволнения след скандала с негодна храна в Хасково

4960
Иван Христанов, служебен министър на земеделието

След скандала с негодната храна, открита в хладилна камера в Хасково - предстоят уволнения в Българската агенция по безопасност на храните. Това заяви пред БНТ служебният министър на земеделието Иван Христанов.

По думите му дълго време им е отказван достъп до склада, а престъпната схема не е от скоро. По случая е уведомена прокуратурата в Хасково, разпоредена е и проверка.

"Благодарение на колегите от МВР беше осигурен достъп вътре в камерата. Нещата бяха меко казано смущаващи - месо, което трябва да е охладено, се държи замразено, блокове краве масло са нахвърляни просто така без никаква защитна опаковка, храни с изтекъл срок на годност, храни, които са връщани от търговските вериги и трябва да бъдат унищожени. Вместо това те са подготвяни за повторна продажба. Дойдоха данни за свързаност с лица от организирани престъпни групи. В понеделник към ГДБОП ще подадем и този сигнал, за да разплетем целия скандал", посочи той. 

