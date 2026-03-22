Започна конгресът на ГЕРБ за избор на ново ръководство

Започна отчетно-изборният конгрес на ГЕРБ в София, на който партията ще си избере ново ръководство. В дневния ред има точки за избор на нов председател и заместници, изпълнителна комисия и контролна комисия, но големи рокади не се очакват. Преди дни лидерът на партията Бойко Борисов обяви, че ще избере двамата си знакови кметове - на Бургас Димитър Николов и на Стара Загора Живко Тодоров за ролята на Цветан Цветанов някога - да се грижат за структурите.

През последните години участвахме в две правителства. Двете правителства бяха създадени с големи компромиси и отстъпки от страна на ГЕРБ. В първото ние отстъпихме почти цялата власт в ръцете на ПП. Този кабинет нямаше как да издържи дълго. Много от решенията бяха неудачни. Въпреки това успяхме да заложим в държавната програма средства за подпомагане на общините за тежки инфраструктурни проблеми. Кабинетът "Желязков" беше съставен с много компромиси. Мотивът му беше, че преди 20 г. ГЕРБ беше създадена като партия за европейско развитие и логичните последни стъпки бяха Шенген и еврозоната. Така че това беше нашият основен мотив. И си заслужаваше, отчете последните няколко години кметът на Стара Загора Живко Тодоров.

След него депутатката Деница Сачева разказа за някои от каузите на ГЕРБ през последните години като например гъвкаво работно време в Кодекса на труда, така че професията да може да се съчетава със семейството.

Преходът от международната политика е особено духовно и образователни предизвикателство. Осъзнаваш, че всички хубави приказки свършват там, където излезе заповедта за задържане за 24 часа. МВР имаше нужда от спокойствие, хората в системата да се оценяват по качествата им, с не по това кой кога и от кого е бил назначен, разказа Даниел Митов, вътрешен министър в кабинета "Желязков". Похвали се с 34 пъти повече задържани количества кокаин спрямо 2021 г. Фентанилът от единични случаи се е вдигнал до задържани 7 кг и над 200 случая.

