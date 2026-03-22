ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Непълнолетен е причинил пожар в гора в землището на Роман

3224
Пожарна кола СНИМКА: АРХИВ

За пожар в горска територия в землището на Роман, причинен от непълнолетно момче, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца. Според информацията сигнал за огъня е подаден в събота в 13,50 ч. Потушен е от екип на местния участък за пожарна безопасност и защита на населението. Изгорели са около 30 декара сухи треви и храсти, предава БТА.

От извършените бързи издирвателни мероприятия е установено, че съпричастен е 15-годишен от с. Беленци, област Ловеч. Родителите му са уведомени, съставен е протокол за предупреждение на майката, след което момчето ѝ е предадено, се посочва още в съобщението.

Пожарна кола СНИМКА: АРХИВ

