983-а от ГЕРБ преизбраха Бойко Борисов за лидер

983-а членове на ГЕРБ преизбраха Бойко Борисов за нов мандат начело на партията на конгресът им днес. А той самият пожела отново да го заместват Томислав Дончев и Даниел Митов. Борисов беше и единствената номинация за председател.

Даниел Митов и Томислав Дончев заслужават да бъдат подкрепени с болшинство. Да ги представям би било обидно. Томислав е нашият Конфуций. Да гласуваме, каза Борисов от трибуната. От там директно посочи и новите имена в ръководните органи.

В контролната комисия влизат Цвета Караянчева, която ще е и председател, Александър Иванов, Михаела Крумова, Бранимир Георгиев, Галя Василева, Георги Мараджиев и Любомир Перчинков.

В Изпълнителната комисия ще са кметовете на Бургас - Димитър Николов, Стара Загора - Живко Тодоров, и Пловдив - Костадин Димитров, бившата кметица на София Йорданка Фандъкова, депутатите Делян Добрев, Костадин Ангелов, Деница Сачева и Георг Георгиев, както и Тодор Тодоров, Илтер Садъков, Владимир Темелков, Стефан Арсов. Всички решения бяха взети единодушно. 985 делегати присъстваха на конгреса на ГЕРБ. Решенията бяха приемани единодушно. Снимка: Румяна Тонева Конгресът на ГЕРБ продължи над два часа и беше открит в цялата си част. Снимка: Румяна Тонeва

Председателката на 51-ото народното събрание Рая Назарян не беше избрана за нито една ръководна длъжност. Днес тя не присъства на конгреса, защото е във Велико Търново за празника на града заедно с Костадин Ангелов.

От 1061 делегати присъстваха 985. Към днешна дата партията има 100 044 членове - с 1500 повече спрямо предния конгрес през пролетта на 2022г., както и структури във всяка община. На първи ред на конгреса беше първият ешелон на ГЕРБ - лидерът Бойко Борисов, до него - генералният секретар на ЕНП Долорес Монсерат, еврокомисарката Екатерина Захариева и новите стари заместници в партията Томислав Дончев и Даниел Митов. Вдясно са депутатите и бивши министри Росен Желязков, Деница Сачева, Красимир Вълчев и др. Снимка: Румяна Тонeва

ГЕРБ е най-стабилната европейска партия. Когато беше гръцката финансова криза на нашите граници първият ни мандат, ние приложихме такива мерки, че не се отрази на България. Когато дойде миграционната криза, ние направихме истинска праволинейна битка да не се допуска нелегална миграция, а който идва, да влиза през контролно пропускателните пунктове, да отива в бежанския лагер или центровете, където ги приемахме. Имаше огромна атака върху мен и правителството, но аз не се огънах, а направихме европейското нещо. Благодаря на нашите славни граничари, които дадоха свидни жертви, но държат най-надеждната граница в Европейския съюз. Удържах и сега, когато всички казват: "Бойко Борисов беше прав, трябва да направим същото", започна речта си преизбрания лидер на ГЕРБ.

Дойде ковид кризата. Първи затваряхме и първи отваряхме. Най-много се гордея - и се надявам Господ да го е оценил - само в България единствени в света на Великден - най-хубавия християнски празник, не затворихме църквите и манастирите, а българите бяха там и се молиха. Не затворихме нито един католически храм, нито една джамия. В Мека и Медина затвориха, в България - не.

С Путин и Русия имахме прекрасни работни отношения, но след нахлуването в Украйна застанахме срещу агресора. Трудно в ЕНП ще чуете от мен нещо срещу Орбан - приятел ми е обичам го, но никога няма да измеся политиката на ГЕРБ от ЕНП в друга посока. Същото е с комитета за мир. Не може НАТО без Щатите - не може. Николай Младенов беше мой външен министър, той е председател в най-горещата точка - в Газа. Затова Росен Желязков с пълната подкрепа на ГЕРБ подписа с президента Тръмп, никакви други хора не са се месили. Не знам от кога е лошо да подпишеш с президента на САЩ, пази Боже това да стане. Ако трябва да добавя нещо в "ред, работа и растеж" (б.а - лозунга на ГЕРБ за изборите), може би отпред щях да напиша мир. Но не е късно да го допишем, защото Кличко дойде и каза: "Помагайте да има мир, защото ни избиват", каза още Борисов.