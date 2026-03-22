За ден спипаха 32-ма пияни зад волана и 5 с положителни тестове за наркотици

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В рамките на изминалия ден са установени общо 32 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 17 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 15 - с над 1,2 на 1000. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 5, други четирима са отказалите тестване.

На територията на цялата страна продължава специализирана полицейска операция за спазване Закона за движение по пътищата. От пресцентъра на МВР обобщиха резултатите до момента.

През изминалия ден са промерени общо 15 226 моторни превозни средства. Извършен е контрол на 18 767 водачи и пътници. Съставени са 4560 фиша и 509 акта за установени административни нарушения.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.