Стотици рокери откриха мотосезона в Пловдив, поеха към Бачково (Видео)

С мирис на бензин и мощен рев към Бачковския манастир се отправиха стотици пловдивски рокери. Те се събраха на улица "Дилянка", демонстрирайки всевъзможни марки машини и оборудване.
Успешен мотосезон, плавни завои, умерен адреналин и разумно каране, си пожелаха участниците. Те тръгнаха, ескортирани от патрулка, минаха по пловдивските булеварди и продължиха към Асеновград. Към тях по пътя се присъединиха и рокери от Станимака.
По традиция в Бачковския манастир ще запалят свещ и ще се помолят да няма жертви на пътя. "Да се приберем живи и здрави", си казаха още братята на вятъра.