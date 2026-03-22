Поклонението пред Минчо Празников ще е на 23 март от 12 ч на Централните софийски гробища

Поклонението пред Минчо Празников ще е в понеделник (23 март) от 12 часа на Централните софийски гробища, споделиха негови близки.

На 19 март синоптикът си отиде от този свят на 88 г.

Минчо Досев Празников бе български синоптик. Роден е на 9 февруари 1938 г. в Дряново. Кръстен е на дядо си - опълченец, 2 пъти раняван при боевете за Шипка. Любопитното фамилно име идва от прозвище на прадядо му, който оправдавал отсъствията си от училище с църковни празници.

Метеорологията го влече още от ранна възраст. Завършва Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски", специалност „Физика и метеорология".

Работи 22 години като синоптик във Военновъздушните сили. В периода 1986 - 2000 г. работи в Националния институт по метеорология и хидрология, а от декември 2000 г. е в частната фирма за метеорологични прогнози „ТВ-МЕТ".

Женен е за Цанка Бошнакова-Празникова, професор в Медицинската академия.

През 2001 г. се явява на Парламентарните избори в Кърджали от листата на Гергьовден, но не събира достатъчно гласове.