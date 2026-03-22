Врачанин загина при катастрофа с камион край Краводер

Валери Ведов

[email protected]

Катастрофа на пътя Е-79 между Враца и Монтана до разклона за село Краводер отне човешки живот днес следобед. БМВ с врачанска регистрация пътувало към Враца. По неясни още причини водачът загубил контрол над управлението на колата, тя се е завъртяла и се е ударила странично в идващ насреща ТИР със софийска регистрация.

Шофьорът на камион от Гоце Делчев казал пред пристигналия полицейски екип, че врачанската кола внезапно се е отклонила и се завъртяла на мокрия от дъжда асфалт, а той не успял да реагира. При тежкия сблъсък загинал шофьорът на немската кола. Около 30-годишна жена, която е пътувала с него на предната седалка, е откарана към врачанската болница в много тежко състояние.

Движението по пътя се регулира от полицията и няма сериозни задръствания. 

