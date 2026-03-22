Митрополит Йоан: С бързото навлизане на изкуствения интелект да мислим най-напред за естествения

"Бурното навлизане на изкуствения интелект е сложен въпрос. Отвори се бутилката и духът излезе от нея. Като че ли вече няма граници. Размиха се границите на позволеното, на нравствените норми. Ние обаче се притесняваме много повече за естествения интелект, който направлява нещата.

Той в своята променливост може да натвори много странни и злобни неща. Изкуственият интелект трябва да бъде ползван за развитието на науката, на технологиите, но той не може да замени човека", каза в Добрич Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, който възглави архиерейска света литургия в храм „Свети Георги" в Четвъртата неделя на Великия пост, посветена на свети Йоан Лествичник.

"Вярата касае много лично живота на човека, защото всеки, който е преживял светото кръщение, след това трябва да се възцъркови и да бъде запознат с истините на вярата.

Празникът на празниците – Възкресение Христово, винаги привлича с най- великото чудо в историята на света – славното Възкресение Христово. Нашата вяра щеше да бъде безсмислена, ако Христос не беше възкръснал, ако не беше законът за любовта, стигащ дори до там – да обичаме враговете си, ако не беше догмата за Светата Троица. Благодарение на това, имаме стабилна вяра", добави митрополит Йоан.

"За църквата е важно предметът "Религия, православие" да бъде въведен в училище и то в редовната учебна програма. Това е много важен въпрос. Тук вече се проявяват страхове, тъй като у нас образованието е светско. От друга страна обаче църквата отговаря на важни въпроси за човешкото битие, свързани с беззаконието, което разрушава човешката личност, греха, любовта към ближните и Бога, свободата човека, отношенията помежду ни.

Всичко това е на стабилна основа на базата на свещено писание. Ако децата не познават вярата си, те растат самостоятелно. В душата им има празноти, ако не е Божията благодат, те ще бъдат запълнени с нещо друго. И затова в тези процеси е важно учители, родители, църквата да си партнират. Засега в днешната „обстановка", в която живеем, има безпокойство, много идоли се изграждат и хората им служат.

Затова е важно как живеем, според 10-те божи заповеди, както и постоянно да се вглеждаме в себе си. А сега ние непрестанно осъждаме всички – ближните, правителствата, света, а нас си не виждаме. Преди Възкресение Христово църквата ни призовава именно към вглеждането в себе си. Духовното израстване се постига постепенно, а покаянието е основен елемент от този процес, който връща човека към Бога", заяви митрополитът.

В Добрич той даде причастие на вярващите, които постят, и нафора на миряните, както и надежда за по-спокоен свят.