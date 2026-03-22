Борисов: Можем да захраним половин Европа с български газ - да предлагаме ниски цени за инвеститори

Българите имаме изключително големи залежи, можем да захраним половин Европа с наш газ и ще спечелим. А ако наложим цена, и кажем, че всеки инвеститор в България ще получава преференциална цена, тогава ще дойдат още по-големи инвеститори. Не ниската работна заплата ще ги привлече, както беше преди, а ниската себестойност на продукцията, която могат да изкарат. Стара планина, Родопите, вече има нови производства за цветни метали. Господ е дал всичко на България.

Тази идея лансира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в изказването си по време на днешния конгрес на партията си, на който той беше преизбран единодушно за нов мандат. Обясни, че дори днес войната в Близкия изток да спре, цената на барел петрол няма да падне под 100 долара, защото големите държави реализират огромни печалби от това, а Европа плаща скъпо.

Страшна криза ще има тепърва в Европа. Няма една европейска държава в топ десет на страните, които добиват газ и петрол. Каква ще е конкуренцията, ако не добиваш газ и петрол? САЩ са първи по добив на шистов газ. И там има зелени, които не искат да си развалят природата, но имат нови технологии без химикали, а с пясък и вода, каза още Борисов.

Турците имат голям интерес да предоговорим "Боташ", но да влязат в "Хан Аспарух", продължи бившият премиер. В момента България води преговори с Турция за предоговаряне на споразумението с "Боташ". Знае се и че южните ни съседи ще участват в проучването за газ в находището "Хан Тервел" на север от "Хан Аспарух". Те самите имат такова на юг от "Хан Аспарух".

Благодаря на Слави Трифонов, Зафиров, Гуцанов, всички, с които направихме правителство на малцинството. В началото с АПС, след това - с ДПС. Благодаря на всички, включително и на ДПС, за това, че гласуваха законите, които ни заведоха в еврозоната, Шенген, да отпадне мониторинговия механизъм. И най-вече на екипа на Томислав Дончев, че приехме законите (по ПВУ) и милиарди да влязат в България.

Ако още имам роля, тя не е да мога да ви науча на нещо, макар че да - опит имам. Много от вас във вашите сфери са далеч напред, но това, че мога да ви събирам, че мога да укротя Горанов и Желязков, когато се закачат и Томислав, когато някой го дразни, или когато в Пловдив се карат - именно връзката, която имам с всеки от вас, прави партията монолитна. И вие самите се чувствате лидери не по-малко от мен. Никой от вас не може да си изкриви душата и да каже, че Борисов управлява еднолично ГЕРБ. Няма решение, което да не се вземе от поне 20 души в различни формати, каза още Борисов.

Митко Николов и Живко Тодоров. Когато в ПП махнат премиера си Кирил Петков, партийния си секретар Лена Бориславова, Божанков само защото е инакомислещ - това не е проблем. Но ако нещо стане в ГЕРБ, това е разпад. Какво по-нормално има от това Радев да отиде при Живко - има празник на града. Днес бяха и в Търново - има празник на града, много гости. Те имат глави на раменете си, четат сайтовете, дойдоха при мен и казаха: "Искаме да ни ангажираш повече с партията, градовете са ни много добре, сега нашият авторитет - където има проблем с партийните организации, прати ни". В Ямбол бяхме заедно, направили сме много за града, кметът не е наш, но слезе да ни посрещне пред общината. Тези двамата ще бъдат тандем, който като дойде при вас, все едно съм дошъл аз. И ще говорите открито за проблемите си, обясни той за двамата си знакове кметове на Бургас и Стара Загора, които ще отговарят за структурите на партията.

Балкански поток ще става все по-нужен. Бургас - Александруполис ще е много важно да го направим.

По времето на ГЕРБ Варна беше станала дестинация, в София имаше Европейски съвет, всеки ден - премиери. Щели да ни водят в Европа, а те ни върнаха от там. Аз съм бил на камината в Белия дом повече пъти отколкото те са били в тях на камината. А те ми дават акъл дали Желязков да подпише с президента на САЩ. От кога това не е гордост? Най-могъщия човек на планетата? Някой олигарх ни бил казал - пълни измишльотини. Поздравявам те, Росене, че имаш характер да свършиш важните работи, продължи Борисов. В ГЕРБ няма олигарси - аз не знам.

Конгресът на ГЕРБ единодушно прие и следната декларация:

Ние, делегатите на VI-ото Национално събрание на ГЕРБ, като отчитаме фактите на хроничната политическа криза и глобалната нестабилност, породена от трансформацията на международния ред, препотвърждаваме идеологическата рамка на партията като дясна, народно-консервативна и изповядваща принципите на европейската християндемокрация.

Подчертаваме, че ГЕРБ е единствената национална партия в страната, чиято структура позволява да представлява интересите на всички региони, професионални общности и възрастови групи. От тази позиция отчитаме, че само силно представяне на ГЕРБ – СДС на предстоящите парламентарни избори може да гарантира провеждането на десни политики, като ограничаване на бюджетния волунтаризъм, ефективно разходване на публичните средства, запазване на данъчните ставки и постигане на бюджетна консолидация.

През изминалата година участвахме в създаването на правителство в сложна коалиция, съставена от партии с различни идеологически и ценностни нагласи от нашите. Благодарение на това постигнахме една от стратегическите си цели - пълноправното членство на България в Еврозоната. Отчитаме това като успех и препотвърждаваме проевропейската си ориентация и принадлежността си към европейското семейство. За нас Европа няма алтернатива! Благодарение на работата на нашите министри бяха спасени средствата от Плана за възстановяване и устойчивост, привлечени стратегически инвеститори в отбранителната индустрия и значително увеличени приходите в бюджета. Беше постигнат икономически растеж от над 3 процента от БВП, като страната се нареди на 5-то място в ЕС по този показател. България успя да договори дерогация за санкциите срещу „Лукойл", като беше защитен интересът на гражданите и бизнеса. От тази гледна точка, VI-ото Национално събрание оценява като успешно правителството на Росен Желязков и дава висока оценка за министрите, излъчени от ГЕРБ – СДС.

През последните 20 години инвестирахме доверието на българските граждани във възможности за модернизация на икономиката, изграждане на инфраструктура и максимално доближаване на стандарта на живот на българите до средния за Европа. За тези години България увеличи 4 пъти своя БВП и възстанови голяма част от индустриалния си потенциал. Осъзнаваме, че този резултат трябва да бъде надграждан. Поемаме ангажимент да поставим нови и постижими цели пред българското общество, които да отговорят на предизвикателствата на времето като:

-Осъществяване на икономически растеж от над 4 процента от БВП и достигане до БВП от 200 млрд. евро до 2030 година;

-Разширяване на потенциала в сферата на изкуствения интелект, космическите технологии, електрониката, индустриалната роботика, машиностроенето, мехатрониката и автоматизацията, автомобилните компоненти, военната индустрия и енергийното оборудване;

- Силен държавен ангажимент към образованието като система, която предоставя знания, но и създава ценностния фундамент на българското общество;

- Значително намаляване на държавната интервенция в икономиката и създаване на възможности за по-силно развитие на предприемаческия дух и стопанската инициатива.

Националното събрание на ГЕРБ дава мандат на Изпълнителната комисия на ГЕРБ да:

- Води преговори за съставяне на проевропейско мнозинство в 52-ото Народно събрание, което да излъчи редовно правителство на база на резултатите от изборите от 19 април 2026 година;

- Излъчи кандидатури за президент и вицепрезидент, които да гарантират връщането на президентската институция в конституционната ѝ форма на поле за постигане на национално съгласие между различните политически сили.

България има нужда от нов тип самочувствие, нов тип решения и нов тип начин на мислене. Убедени сме, че притежаваме опита, знанията и волята, за да преведем страната си през предизвикателствата на новите реалности!