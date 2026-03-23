Дори непълнолетен, Иван разбирал действията си по жестокото и мъчително убийство на Магдалена

Окръжната прокуратура в Хасково внесе обвинителен акт срещу 18-годишния Иван Костов за жестокото убийство на неговата връстничка Магдалена Русева. Случаят, започнал като издирване на изчезнало момиче, прерасна в едно от най-коментираните криминални разследвания в района.

На 26 април 2025 г. 18-годишната

Магдалена изчезва след нощно излизане с приятели

Последно е видяна около 4 часа сутринта, а по-късно мобилният телефон е открит на бул. "Раковски". Жертвата Магдалена Русева

Първоначално от полицията обявиха, че няма данни за извършено престъпление, но въпреки това започва издирване, в което се включват и близки на момичето.

Четири дни по-късно - на 30 април, тялото на Магдалена е открито в необитаема къща на ул. "Амур" в Хасково. То е било укрито в бидон. Почти веднага след това е задържан 17-годишният тогава Иван Костов, с когото момичето е учило във Финансово-стопанската гимназия "Атанас Буров" в Хасково.

В нощта на изчезването Иван е убедил Магдалена да отиде в къщата на дядо му. Двамата били близки - освен съученици работели и като сервитьори в едно заведение.

Иван е споделял със свои познати, че иска да остане насаме с Магдалена. Във фаталната нощ с Иван и Магдалена е имало още един младеж, но по-късно той си тръгнал и двамата останали сами. Между тях възниква конфликт. Повод за него става желанието на момичето да не се разпространява информация, че е била насаме с Иван. Тялото на младото момиче е открит в тази изоставена къща на ул. “Амур”.

По данни от разследването Магдалена дори на шега го заплашила с отвертка, намерена в помещението.

Напрежението между двамата ескалира бързо.

Иван удря момичето два пъти с ръка и то пада на пода

След това взема текстилна връзка от анцуг, която омотал около шията и започнал да затяга примката. Момичето се опитвало да се съпротивлява, но не успяло и починало от задушаване.

Според експертизата Магдалена е изпитвала силни болки и страдание преди настъпването на смъртта. При огледа е установено, че по шията има кръвонасядания и отоци.

След убийството Иван изхвърля в контейнер дрехите на жертвата и връвта, с която я удушил. Слага мъртвото момиче в бидон и го избутва на около половин километър в изоставената постройка на ул. "Амур".

Запис от камера, запечатала действията му, се появи в социалните мрежи

Иван Костов прави опит да създаде алиби, използвайки телефона на Магдалена за изпращане на съобщения след смъртта й. Входът на полицейското управление след протеста на 1 май миналата година.

Прокуратурата квалифицира деянието като убийство, извършено по особено мъчителен начин - едно от най-тежките престъпления в Наказателния кодекс. Макар към момента на деянието извършителят да е бил непълнолетен, разследването е категорично, че той е разбирал действията си и е могъл да ги ръководи.

Обвиняемият е в затвора с мярка "задържане под стража". Той и защитата му не оспорват ареста.

Криминалният случай предизвика силна реакция в Хасково. Още преди откриване на тялото започват съмнения относно действията на полицията, а след потвърждаване на убийството напрежението ескалира.

На 1 май десетки граждани, сред които и много млади хора и родители, излязоха на протест пред районното управление в Хасково. Те блокираха бул. "България" и настояваха за оставката на тогавашния директор на ОДМВР Иван Расоков.

Основното обвинение беше

недостатъчно ефективни действия при издирване на момичето

Протестът пред полицията ескалира и насъбралите се започнаха да хвърлят яйца, домати и боя по сградата. Бяха потрошени прозорци и повредена техника. Част от протестиращите успяха дори да влязат в сградата, докато полицията се опитва да овладее ситуацията чрез диалог. Протестите в Хасково доведоха до оставката на тогавашния шеф на полицията Иван Расоков.

Ден по-късно тогавашният вътрешен министър Даниел Митов обяви, че шефът на ОДМВР в Хасково е подал оставка, която е приета.

Според официалната позиция причината не е в самото разследване, а в "неудачна комуникация", довела до заблуждаване на обществеността и до напрежение. От МВР обявиха също, че престъплението е било разкрито в рамките на 3 дни - срок, който според тях показва ефективна работа на разследващите.

Въпреки това начинът, по който информацията е била представяна публично, е създал съмнения и е дал повод за спекулации.