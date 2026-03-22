Покер с Марко Тотев, сватбата на Иванка Ботева, посрещането на Стамболов - как Самоводската чаршия отесня за празника (снимки)

Дима Максимова

Снимки: Дима Максимова

Самоводската чаршия във Велико Търново се превърна в истинска сензация на празника на Старата столица  с уникален интерактивен спектакъл, в който можеха да се срещнат велики личности от Възраждането и новата българска история. 

Уличката на занаятите отесня за всички желаещи да се потопят в атмосферата на знакови личности и събития от историята, пречупени през атрактивната призма на етюди, веселие и танци. 

По-смелите успяха да поиграят покер с легендарния карък Марко Тотев в дюкяните на хана "Хаджи Николи", пред който пък бе застанал строителят му майстор Колю Фичето и още персонажи от Възраждането - Филип Тотю, Бачо Киро, Матей Преображенски.   По калдаръма с тромба път си пробиваше ретро кабриолет, с който пристигна Стефан Стамболов. Кокони и господа в алафранги, се разхождаха между гостите. Танцьорите, професионални актьори и ентусиасти от дружество "Традиция" участваха в различни етюди.  Сценарист и режисьор на тази жива сцена на историята бе Христо Димитров, ръководител на ансамбъл "Българе", а събитието се реализира по проект "Мета култура" по плана за възстановяване и устойчивост.

 Програмата бе на няколко локации. Ансамбъл "Българе" танцуваха на площадчето на чаршията. Там през 10 минути се случваха различни етюди, които се повтаряха в същата последователност през 1 час.

Сцените започнаха с отмененото обесване на Дайчо войвода, защото пашата много го харесал как танцува. Това било предсмъртното желание на войводата. Прозвуча прословутата реч на Цанко Дюстабанов пред турския съд. Цар Фердинанд обяви Независимостта, а водената от духова музика процесия от сватбата на Иванка Ботева, дъщерята на Христо Ботев премина по цялата Чаршия. 

