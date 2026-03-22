"Барса" с 15-а поредна победа вкъщи

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Бербатов за случая с пистолета в колата му: Животът ми удари шамар, за да ме събуди

ДИМИТЪР БЕРБАТОВ

"Абсолютно е недопустимо е да направя такава грешна преценка на ситуацията, особено когато имам стаж и опит в тези неща. Животът е такъв, че те поставя в ситуации, в които или ще ти удари шамар, както в случая, за да те събуди и да ти каже - виж, имаш друг социален статут. Протоколът ми е ясен, има си правила. Да стрелям е мое хоби и се бях запътил натам. И сега изглеждам нелепо и глупаво".

Така Димитър Бербатов коментира разпространения в социалните мрежи клип с автомобила му. От видеото стана ясно, че до шофьорската седалка е имало пистолет. Именно поради тази причина на футболната легенда бе наложена глоба в максимален размер.

В събота сутринта Бербатов е бил извикан в МВР, за да му бъде връчен акт за неправилно съхранение на личното оръжие.

Бербатов обаче  добави, че всичко е било по закон с притежанието на оръжието.

ДИМИТЪР БЕРБАТОВ

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

