"Тренд": 5 сигурни в парламента, БСП точно на ръба (Графика)

Очакват се 3,1 млн. избиратели пред урните, сочат данни на изследователския център по поръчка на "24 часа"

"Сияние" е с 2,9%

Пет сигурни формации влизат в Народното събрание. “Прогресивна България", ГЕРБ, ПП-ДБ, ДПС и “Възраждане”. БСП е на ръба с 4% при декларирана избирателна активност 3,1 млн. избиратели, което може и да ѝ отвори вратата като шеста политическа сила в новия парламент. Това са основните изводи от националното представително проучване на изследователския център “Тренд” по поръчка на “24 часа”.

“Прогресивна България” остава лидер в подредбата с 31,1% подкрепа сред заявяващите, че ще гласуват. Това е 1,6% спад спрямо предишното проучване на “Тренд”, което се публикува на 23 февруари.

На втора позиция е ГЕРБ с 19,7% (0,7% спад спрямо февруари).

При третите - ПП-ДБ, с 11,8% има 0,9% ръст от миналото проучване, което показва, че партията се възстановява след мистерията “Петрохан”, когато близо 2% избиратели се бяха отдръпнали.

Плътно зад ПП-ДБ стои ДПС с 10,5% (без промяна), а “Възраждане” е на пета позиция със 7,9% (0,1% растеж). “БСП-ОЛ” остава точно на ръба на парламентарната бариера с 4% подкрепа сред гласуващите, сочат още данните. През февруари БСП бяха с 3,8%.

Под чертата остава МЕЧ с 3,2%. На електоралната карта обаче се появява формацията около Николай Попов “Сияние” с 2,9%. Това е бащата на загиналото момиченце, което създаде гражданско движение, в което се включват различни фигури, включително и други близки на загинали при катастрофи по пътищата ни. След “Сияние” се нареждат “Има такъв народ” (2,6%), АПС (1,7%) и “Величие” (1,5%).

Данните са преизчислени без процента на посочилите, че ще гласуват с “не подкрепям никого”, който е 1,7%, посочват от “Тренд”.

Декларираната избирателна активност за предстоящите избори стои без промяна в сравнение с предишното проучване на “Тренд” през февруари. 59% от пълнолетните българи, живеещи на територията на страната, заявяват, че ще упражнят правото си на глас на парламентарните избори. Това означава, че можем да очакваме около 3 милиона и 100 хиляди български граждани пред урните на 19 април.

Реализация на изследването: "Тренд"