Йотова в Пловдив: Ако не знаем историята си, няма как да покорим бъдещето

Президентът приветства учениците от Средно училище „Черноризец Храбър" на концерта им „Там, където се ражда надеждата"

Ако не помним рода си, не знаем корена и историята си, няма как да създаваме и да покоряваме бъдещето. Това заяви президентът Илияна Йотова в приветствието си към учениците и ръководството на пловдивското Средно училище „Черноризец Храбър". По случай Благовещение учениците представиха концерт-спектакъла „Там, където се ражда надеждата", съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Илияна Йотова открои значението на празника Благовещение. „Има ли по-добър начин да посрещнем пролетта от благата вест, от повече надежда и повече светлина в душите ни и заедно да почетем дълбоките български традиции", обърна се към гостите на концерта държавният глава.

Президентът благодари на ръководството на училището, на учителите и родителите за това, че учат децата да тачат българския дух, да знаят що е то да си българин и да обичат Родината. Ролята на институциите е да бъдат винаги с всички, които работят за България, а вие работите за България, заяви Илияна Йотова. Тя открои също така активната и всеотдайна работа на учителския колектив да открива уникалността и таланта на всяко дете и да ги развиват.