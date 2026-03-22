Нейнски: Напрежението САЩ-Европа заради Иран е от липса на консултации със съюзниците

"Основната причина за ескалацията на напрежението между САЩ и Европа във връзка с войната срещу Иран е липсата на предварителни консултации между САЩ, Израел и техните съюзници", заяви служебният министър на външните работи Надежда Нейнски в предаването "На фокус" по Нова тв.

"Нито НАТО, нито ЕС участват в тази война. За нас е важно да бъде предотвратена възможността ядрено оръжие да попадне в ръцете на режими, които могат да го използват безконтролно", заяви Нейнски.

"Това, което се случва в Ормузкия проток - блокирането на корабоплаването, е недопустимо. Много анализатори смятат, че именно там ще се реши изходът от конфликта с Иран. Техеран се опитва да разшири напрежението, като изстрелва ракети към държавите от Персийския залив. Цялата световна икономика зависи от това Ормузкия проток да функционира нормално", подчерта тя, заяви министърът.

По думите ѝ нейни колеги от страните в региона споделили, че за първи път са подложени на обстрел по време на свещения месец.

"Държавите от Залива осъзнаха, че единствената възможност да защитят петролните си съоръжения е чрез помощ от САЩ", посочи Нейнски.

Тя допълни, че Великобритания е излязла с декларация, към която България също е в процес на присъединяване. Документът, позоваващ се на международни договори, призовава за гарантиране на свободното корабоплаване и за деблокиране на Ормузкия проток. "Това е политическа декларация. Тя не означава, че ще участваме в разчистването на протока, но показва, че подкрепяме усилията за осигуряване на свободно преминаване", уточни тя.

Според Нейнски възпрепятстването на корабоплаването води до директно поскъпване на доставките на петрол.