Охлузванията по крака на Николай от кемпера на Калушев – от местенето на трупа, престоял там поне 3 денонощия

Свалили телата на тримата с возилото на ламата, линейката не успяла да се качи до мястото, където са намерени

Охлузванията по краката на Николай Златков от кемпера на Околчица вероятно са от местенето на трупа при пристигането на разследващите и поемните лица, научи “24 часа”. За раните по крака му говори майката на младежа Ралица Асенова, която е получила съдебномедицинската експертиза от разследващите заедно с черно-бели снимки на тялото му.

"В експертизата е записано, че има охлузвания по подбедриците. Аз ги видях и дори съм ги снимала. Това не са просто охлузвания, а сериозни рани. Едната е много голяма и без кожа. Изглежда сякаш е имало нагряване върху този участък от крака на сина ми", заяви Асенова. Тя не каза категорично, че е имало насилие над сина ѝ - допусна неправилно съхранение на трупа му.

Телата на Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев бяха намерени на 8 февруари над село Челопек

по пътя за лобното място на Христо Ботев,

творба на когото първият е публикувал във фейсбук седмица по-рано. Мястото е труднодостъпно за автомобили. Труповете на тримата са престояли там поне 3 денонощия, сочат първоначалният оглед и експертизата по-късно. Въпреки ниските температури разложението вече е започнало. Екипът, който се качва на мястото, е свалил телата от кемпера, за да бъдат вкарани в трупна линейка. Медицинското возило обаче не е успяло да стигне дотам. Според местните пътят е лош, с коловози, а Калушев е шофирал поне час, за да се озове кемперът на пустата поляна. След това се наложило труповете на тримата да бъдат качени отново в кемпера и с него да бъдат свалени от планината. Цялата процедура е минала с присъствието на поемни лица, които са гражданският контрол по време на процесуално-следствените действия. Още на мястото не са открити следи от външна намеса - нито в кемпера, нито около него.

До трупа на Калушев е намерен револверът, с който се предполага, че е стрелял. На кръста си е имал още един зареден пистолет - “Глок”, който не е използван. Откритите гилзи са три. 15-годишният Александър Макулев е прострелян от упор точно над едното ухо, а проектилът излиза над другото. По трупа му има кръвонасядания, включително по едното око, което вероятно е от кръвоизлив след прострелването. Николай Златков е застрелян в слепоочието, където има най-много кости. В главата му са намерени две части, но от един проектил, което предизвика съмнения за външна намеса. Всъщност входната рана е една, научи “24 часа”. Бил е с униформата на планинските рейнджъри. Калушев се е прострелял последен, като е налапал цевта на револвера и е натиснал спусъка, сочи най-вероятната версия за трагедията, разиграла се в планината над Враца. 1 февруари, 10 ч - Калушев се сбогува с мъжете от хижата.

Бил е облечен с червеното яке и бежов панталон, с които е сниман

от охранителните камери на хижа “Петрохан”, когато си взема сбогом с Дечо Василев, Пламен Статев и Ивайло Иванов на 1 февруари в 10 ч сутринта

Точната дата на смъртта още не е установена, което се очаква от тройната съдебномедицинска експертиза. По първоначалните данни обаче Калушев, Златков и Макулев са били живи поне до 3 февруари, когато е регистрирано последното влизане на Калушев във фейсбук профила му. Данните са получени от разследващите след запитване до “Старлинк”, каквато станция е имал лидерът на общността в кемпера си.

Остава загадка какво са правили там поне две денонощия. Телефоните им са изключени от 1 февруари вечерта. За последно Деян Илиев е получил съобщение от Калушев, в което ламата се сбогува с най-добрия си приятел. След това е пратил прощално послание и на майка си и е изключил телефона си.

Всички вече са погребани – Ивайло в събота, Александър - в неделя

Последният обитател на хижа “Петрохан” Александър Макулев е бил погребан в неделя, съобщиха близките му във фейсбук. Поклонението е било в тесен семеен кръг на гробищата в кв. “Малашевци”. При полагането на най-малката жертва в гроба е прочетен текст от Асен Асенов, който е дългогодишен приятел на Ивайло Калушев и често е бил гост в хижа “Петрохан”. “Ето това успях да напиша за моя скъп 15-годишен приятел Сашо от Петрохан. Благодаря на семейството му, че е било прочетено на сбогуването”, пише Асен Асенов.

“Днес изпращаме едно тяло. Но не и Сашо. Сашо е тук. Усеща се. Присъства. Сашо е от онези редки души, които носят нещо повече. Тиха сила. Доброта. Светлина. Вълшебство. В самото начало, когато се появи при Иво, той беше много срамежлив. Избягваше погледи. Като че ли все още търсеше мястото си в този свят. Но това продължи съвсем кратко. След няколко месеца пред мен стоеше съвсем различен човек. Уверен. Буден. Присъстващ. Не просто пораснал. А пораснал навътре. Той разбира света дълбоко. Без шум. Без да се налага", пише в текста на приятеля му. Нататък казва, че детето е убито, а по случая имало много лъжи.

В събота на Централните софийски гробища беше положено тялото и на Ивайло Калушев. Преди това е погребан и Николай Златков, чието тяло е прибрано първо от моргата на врачанската болница от баща му. С Александър всички 6 жертви от мистериозния случай вече са погребани. Това е гробът на Калушев.

За погребението на Калушев оратор е бил поетът Румен Леонидов. Той публикува снимка от гроба, отрупан с бели цветя. По липсата на кръст личи, че Калушев не е изпратен по християнския обичай, защото е изповядвал будизъм или собственото си учение “Небесна Дхарма”.

"Тук не си сам, ти си заедно с Ивей, с Пламен, с Дечо, с Ники и Сашо… Вие сте били, бяхте и ще бъдете завинаги заедно във висшето съзнание на Светлината, в която се събират всички просветени човешки души. За мнозина от нас имената ви ще останат задълго като дълбоки кървави разрези върху лицето на днешното общество и няма лесно и бързо да зараснат, нито белезите от тях скоро ще бъдат забравени", пише в посланието на Румен Леонидов.

Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев от хижа "Петрохан" бяха погребани скоро след откриването на телата им. Процедурата се забави при Калушев, Златков и Макулев, които бяха намерени в кемпера в област Враца под връх Околчица. Първо семействата им искаха да ги вземат бързо, след като получиха постановленията от прокуратурата за освобождаване на телата, отказваха и настояваха за независими експертизи. В момента съдебни медици работят по тройна експертиза, за да се установи денят на смъртта, а други - по комплексна психологическа, психиатрична, теологична и сексологична, която трябва да даде яснота за мотивите на престъплението.