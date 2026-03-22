Единодушно ГЕРБ го преизбра за лидер, кметовете плътно зад него

4% ръст на брутния вътрешен продукт - до 200 млрд. евро, разширяване на потенциала в сферата на изкуствения интелект, космическите технологии и военната индустрия и намаляване на държавната тежест над икономиката - това предвижда планът на ГЕРБ до 2030 г. Тези ангажименти бяха приети на конгреса на партията в неделя, с което беше даден и старт на предизборната кампания за вота на 19 април.

В София присъстваха 985-има делегати от цялата страна, които без изненада избраха единодушно Бойко Борисов за нов мандат като председател. Други кандидатури нямаше. Той пък отново

обяви за свои заместници Томислав Дончев, когото нарече Конфуций, и Даниел Митов

Плътно зад него отново ще са кметовете. В Изпълнителната комисия - тясното ръководство, новите имена са на кмета на Пловдив Костадин Димитров и на заместника му Владимир Темелков, бившия областен управител на столицата Стефан Арсов, както и на доскорошния външен министър Георг Георгиев. В изпълкома остават кметовете на Бургас и на Стара Загора Димитър Николов и Живко Тодоров, Тодор Тодоров, Йорданка Фандъкова, Деница Сачева, Илтер Бейзатов, Костадин Ангелов и Делян Добрев.

На Николов и Тодоров преди дни той обяви, че дава специална задача - да следят партийния живот и изправността на структурите.

Те дойдоха при мен и казаха: “Искаме да ни ангажираш повече с партията, градовете са ни много добре, сега с нашия авторитет - където има проблем с партийните организации, прати ни”. Тези двамата ще бъдат тандем, който, като дойде при вас, все едно съм дошъл аз. И ще говорите открито за проблемите си, обясни Борисов. На 3 март Румен Радев избра да бъде в Стара Загора, където Живко Тодоров го покани при официалните гости и се появиха спекулации, че може да мине в партията на бившия президент. Днес обаче Борисов коментира, че това е нормално - празник е, събрали са се гости на града. Бойко Борисов беше преизбран единодушно за нов мандат начело на ГЕРБ. Снимка: Румяна Тонева 985 делегати от цялата страна присъстваха на конгреса на ГЕРБ. Снимка: Румяна Тонева

Борисов препоръча още България да започне активно проучвания за залежи на газ, както правят съсездите ни Румъния и Турция. Според него у нас има достатъчно ресурс, за да захранваме половин Европа, и дори лансира идеята да привличаме чуждестранни инвеститори, като им предлагаме газ на преференциални цени.

Лидерът на ГЕРБ похвали Росен Желязков, че е подписал договора за Съвета за мир

на Доналд Тръмп и отрече думите на служебния премиер Андрей Гюров, че е “решение на един олигарх”.

Днес партията има 100 044 членове - с 1500 повече спрямо предишното национално събрание през 2022 г., както и структури във всяка община. Димитър Николов и Живко Тодоров Снимка: Румяна Тонева

Тандемът Николов - Тодоров тръгва из страната, за да чуе и намери решение на проблемите в партията

Кметът на Бургас намира път към всеки

Димитър Николов е един от кметовете отличници на ГЕРБ, а и не само. Начело е на Бургас вече 19 г. и кара петия си мандат. Последните четири пъти е избран още на първи тур със смазващ резултат спрямо опонентите си. Николов е от кметовете, които работят усърдно, но тихо. В Бургас се отзовава на всяка авария и криза, без значение дали е през уикенда, или късно нощем. А докато в София не спира да се говори за национална детска болница, планове за каквато има още от 90-те, тази в Бургас вече е напълно готова и предстои да отвори официално до дни. В нея ще работят и много млади специалисти, завършили в медицинския университет в Бургас, също открит по времето на Николов. Освен това през поледните години филиали откриха Софийският университет и Националната художествена академия, предстои да се отвори и на Националната музикална академия.

Другият мегапроект в Бургас освен детската болница е голямата спортна арена, открита преди две години. През юни там се проведоха етапи от волейболната лига на нациите и пред пълни трибуни играха олимпийският шампион тогава Франция, България, Япония, Словения, Украйна и Турция.

Освен това баха ремонтирани морската градина и мостът, централният площад “Тройката”, главната улица “Богориди” и част от “Александровска”, както и много от кварталните улици, подменени бяха автобусите от градския транспорт. Заради тези проекти с Николов се съветват кметове на ГЕРБ, но и не само.

В неделя той получи нов мандат в изпълнителния комитет на ГЕРБ. Лесно намира път към всеки, а и е в партията от години и познава всеки. А личната му кауза е за децентрализация и повече финансиране на общините.

Тихо, но упорито се бори за каузите кметът на Стара Загора

44-годишният Живко Тодоров кара четвъртия си мандат като кмет на Стара Загора. За него рядко може да се чуе лоша дума и има една кауза - да остави подреден и уреден град. Той също е сред кметовете отличници, на когото всеки в ГЕРБ може да звънне за съвет.

Тази година той отказа да е в листите за парламентарните избори, но през 2024 г. Тодоров стана абсолютен шампион в града на липите с над 5000 гласа. Отказа се от мястото си в парламента, защото всъщност не искал нито да е депутат, нито министър, а да работи за града си.

Пред “24 часа” обаче разказа защо се е съгласил да оглави листата - договорил се с Бойко Борисов да му обещае конкретни мерки за града, ако влезе в листата. А именно по-широк подход към Стара Загора, ремонт на пътя до Нова Загора, нова спортна зала, да продължи програмата за общините и бившето летище да се прехвърли към индустриалната зона. Някои от тези вече са факт.

Освен с работата си за града заралии го познават и с друго - организира благотворителни инициативи с рождените си дни. Последно през 2025 г. покани местните на рождения си ден в Старогазорската митрополия и вместо цветя и подаръци да дарят пари за хората, загубили домовете си при пожара на 7-и километър през август.

Тодоров, подобно на Николов, е иначе тих и дипломатичен, но за каузите си се бори докрай. През април 2024 г., когато се прие затварянето на мините след 2026 г. и протестираха миньори и енергетици, той пристигна в парламента заедно с тях, за да настоява за гаранции за работните места на заетите в този бранш от региона.