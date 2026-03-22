ПП-ДБ откриха предизборната си кампания пред НДК (Снимки)

Лидерите им дадоха заявка да изградят силна България в силна Европа и да прекъснат завинаги корупционния мондел у нас. За целта обаче поискаха 121 депутати в 52-ото НС, за да няма сглобки и коалиции и да си изпълнят обещанията.

Стартът на кампанията беше даден пред НДК, а водещи на събитието бяха Мими Шишкова и Алек Алексиев. Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов припомни, че до изборите се стигна заради мащабните антиправителственит протести през декември, довели до оставката на кабинета "Желязков". Той пожела леформи в сектор сигурност, защото нашите служби са пробити. Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов Снимка: Румяна Тонева

"България е задушавана от завладяната държава, която работи най-добре в мътното корпуционно блато. Модернизацията е задължение на всяка една власт, за да върнем достойнството на хората и те да не бъдат мачкани от завладяната държава", посочи съпредседателят на ДБ Божидар Божанов. Той се обяви за върховенство на закона, българският глас да се чува в Европа и България да има своя визия за развитието на Европа.

"Това ще бъде битка дали живеем по-добре - да получим по-качествено здравеопазване, образование, сигурност. Тази сигурност може да бъде само в Европа със силна армия и служби. Но за да постигнем тези неща, трябва да си оправим държавата и да разрушим модела "Борисов-Пеевски", както и да рестартираме институциите. Битката за България нама да е лесна. През последните години се видя, че я водим само ние. За да спечелим тази битка, трябва да спечелим хората от протеста, а за да ги спечелим трябва да бъдем честни с тях", каза съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев. Ивайло Мирчев Снимка: Румяна Тонева Лидерът на ПП Асен Василев Снимка: Румяна Тонева

"Стана модерно да се борим с коруцпцията и олигархията, само че стана модерно когато най-тежката битка мина. Излязохме на площада, спряме бюджета и свалихме правителството. Обясняваха ни, че е невъзможно. Сега ни остава още едно невъзможно нещо - дали ликвидираме корупцията и безобразията в държаватна, но не на приказки, а с конкретни действия. Например, ВСС, който се прави на умряла лисица и не сменя Сарафов, да го оставима на минимална заплата, да намалим министерствата от 20 на 12, да върнем обратно тавана на цените на тока, за да може малкият бизнес да си отдъхне и да не отива сметката обратно у нас, да се вдигне прагът на ДДС за малките бизнеси. С такива конкретни неща можем да преборим тази мръсна олигархична машина и парите да се върнат във вашия джоб без вдигане на данъци", посочи Асен Василев.

На сцената излязоха младите хора от протеста, сега кандидати за депутати от ПП-ДБ: Анна Бодакова, Петър Танев.