Шофьор на линейка: Винаги бързаме, защото в Павликени има една кола, която обслужва 25 села

Линейка и автобус на "Пътнически превози" Велико Търново катастрофираха тежко преди дни край великотърновското село Момин сбор. Шофьорът на спешния автомобил е загинал.

Две линейки с раждаща жена и болно дете са пътували от Павликени към областната болница в Търново. Първата линейка се е ударила челно в автобуса, пътуващ към Севлиево. Детето, пътувало в катастрофиралата линейка, не е пострадало. Веднага е претоварено в другата и всички са откарани за преглед и уточняване на състоянието им в областната болница.

Линейката беше със счупени прозорци и хората бяха на земята. Преценихме заедно с фелдшера да вземем пострадалите, каза пред BTV Иво Колев, който е шофьор на втората линейка. Нашата работа винаги е по-бързия начин, защото в Павликени има само една линейка, а поддържаме 25 села и едно отделно, каза още той. Съпругата му Величка Колева обясни, че шофьорите на линейки работят в риск за живота им. В Спешна помощ има неразрешени проблеми и условията им на труд да бъдат адекватни. Да бъдат втора категория труд, а не трета.