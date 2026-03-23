Министър Георги Клисурски: При горива над 1,80 евро инфлацията тръгва нагоре

"Ако цените на горивата се задържат средно около 1,60 евро, предполагам, че няма да има значително поскъпване и при останалите продукти. Но ако надминат 1,80 евро, ще видим повишаване на инфлацията до 4,5%", обясни служебният министър на икономиката Георги Клисурски пред Нова.

Той подчерта, че това предполагаемо увеличение на инфлацията е значително по-малко от това, което наблюдавахме през 2022 г., когато тя достигна рекордни нива от 15–16%. Министърът отговори и на призива на президента Илияна Йотова за по-широки сценарии за помощи за справяне с утежнената икономическа ситуация.

"Проблемът винаги трябва да се пресича в неговото начало. Когато говорим за увеличаване на цените, всичко идва от енергоизточниците и бизнеса. Съответно една добра мярка би била въвеждането на компенсации за бизнеса, така че цената на електроенергията да не е толкова висока за тях", каза Клисурски.

Министърът припомни, че такава система вече е съществувала през 2023 г. и 2024 г., когато след определено повишаване на цените на енергията за бизнеса е имало таван. Освен това той добави, че предприятията, които имат свръхпечалби от производството на електроенергия, допринасят за фонда "Сигурност на електроенергийната система", откъдето се генерират допълнителни средства за подпомагане на бизнеса. Това елиминира нуждата да се бърка в джоба на данъкоплатците.

Клисурски отхвърли възможността за въвеждане на безплатен градски транспорт в столицата като мярка за облекчаване на тежестта върху гражданите, причинена от скъпото гориво. Според него би било изключително трудно държавата да вложи колосална сума от стотици милиони евро за осигуряването на подобна услуга.

Министърът на икономиката коментира и обществените опасения, че държавата може да изгуби европейски средства в размер между 1 и 2 млрд. евро по Плана за възстановяване. Клисурски обясни, че България вече е получила първите три плащания от Брюксел, като остава да получи четвъртото и петото.

"Искаме до началото на април да подадем искане за получаване на четвъртото плащане, като средствата от него да дойдат в страната до юни или юли. Става въпрос за 1 млрд. евро", каза Клисурски.

Той обаче предупреди, че до 437 млн. евро от тази сума са в риск заради закона за ВиК. Според министъра няма политическа воля във всички партии да се занимават с него. Освен това Клисурски добави, че за да получи четвъртото плащане, България трябва да направи и реформа по отношение на "Български енергиен холдинг". Той обясни, че тя може да не се случи, тъй като Народното събрание е приело решение, с което е забранило на министъра на енергетиката да прави каквито и да било промени във въпросното дружество, което поставя под риск получаването на още 400 млн. евро.

"Ние правим всичко възможно това да не се случи, но наистина сме изправени пред възможността от 1 млрд. евро да загубим поне 800 млн. евро", алармира Клисурски.

Стана ясно, че ако тези средства бъдат загубени, няма да могат да се финансират покупките на хеликоптери, ремонти и модернизация на български болници, както и развитието на STEM центрове в определени училища.

"Мисля, че служебното правителство се опитва да покаже капацитета на българската държава пред европейските институции, но това зависи и от парламента. Ние като кабинет ще дадем всичко от себе си да получим максималната сума по Плана за възстановяване, но ако законодателите бламират тези усилия, ще я загубим", категоричен бе Клисурски.