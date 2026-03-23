Шофьор остана без книжка и регистрационни номера след грешна информация в системата

Шофьор остана без книжка и регистрационни номера по погрешка, след като служители на КАТ го спират за рутинна проверка на пътя. След справка, полицаите установяват, че шофьорът е с изтекли контролни точки.

„Попитах полицаите защо. Те казаха, че на таблета излизат нула контролни точки. Връчиха ми заповед за принудителна административна мярка, което означава, че ми взимат номерата и книжката за шест месеца", разказва потърпевшият пред Нова тв.

Мъжът остава в шок от случилото се и се налага да извика приятел, който да прибере автомобила му, тъй като той вече няма право да шофира. Проверка по-късно обаче показва, че потърпевшият има още налични контролни точки и не е трябвало да бъде санкциониран.

От полицията обясняват, че информацията в таблетите на КАТ постъпва от административна информационна система, а системата е подала грешна информация.

„Най-големият проблем е, че няма къде да си провериш точките, освен да отидеш на гишето", каза потърпевшият шофьор. Той алармира още, че издадената заповед за принудителна мярка формално съществува в системата.

Опасенията на водача са, че ако тя не бъде официално отменена или обжалвана, съществува риск при бъдеща проверка той отново да бъде третиран като нарушител.