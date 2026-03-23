В Свищов започва ежегодното обработка против комари, кърлежи и бълхи

Дима Максимова

В община Свищов предстои извършването на ежегодното третиране на площите против комари, кърлежи и бълхи.

От днес започва извършването на обход и наблюдение на зоните със застояли води, блатисти местности и временни водни басейни с нетечащи води за наличието на ларви и последващото им третиране, с цел ограничаване популацията на комарите, съобщиха от местната администрация.

С началото на новата седмица е планирана и обработка на зелените площи (паркове, градини, и междублокови пространства) в град Свищов и местностите Паметниците, Манастира и новите гробища с техника за наземно пръскане срещу кърлежи и бълхи, за което гражданите ще бъдат надлежно информирани.

При неподходящо време, третирането ще се извърши в последващи дни с благоприятни климатични условия.

