5 дни пръскат срещу кърлежи и ларви на комари в Пловдив

При благоприятни метеорологични условия в периода от 23 до 27 март в Пловдив ще започне пръскането срещу кърлежи и ларви на комари, информират от общинско предприятие „Дезинфекционна станция".

От 20 до 3,30 ч. на 23 и 24 март срещу кърлежи ще бъдат обработвани обособените площадки за кучета. По същото време в следващите два дни ще се третират тревните площи в гробищните паркове и бреговете на река Марица. От 21 до 4,30 ч. през всичките дни пък ще се обработват тревни площи на територията на район "Западен". Срещу ларви на комари също ще се пръска в продължение на 5 дни, от 8 до 15,30 ч., на територията на града и разливи по коритото на река Марица.

При дъждовно и ветровито време обработките ще продължат при следващ работен ден с подходящи за работа условия. Специализираните екипи ще използват биоциди, разрешени за употреба от министерството на здравеопазването, в съответната препоръчителна доза и концентрация.