ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22523590 www.24chasa.bg

5 дни пръскат срещу кърлежи и ларви на комари в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

916
Пръскане срещу кърлежи и комари Снимка: Архив

При благоприятни метеорологични условия в периода от 23 до 27 март в Пловдив ще започне пръскането срещу кърлежи и ларви на комари, информират от общинско предприятие „Дезинфекционна станция".

От 20 до 3,30 ч. на 23 и 24 март срещу кърлежи ще бъдат обработвани обособените площадки за кучета. По същото време в следващите два дни ще се третират тревните площи в гробищните паркове и бреговете на река Марица. От 21 до 4,30 ч. през всичките дни пък ще се обработват тревни площи на територията на район "Западен". Срещу ларви на комари също ще се пръска в продължение на 5 дни, от 8 до 15,30 ч., на територията на града и разливи по коритото на река Марица.

При дъждовно и ветровито време обработките ще продължат при следващ работен ден с подходящи за работа условия. Специализираните екипи ще използват биоциди, разрешени за употреба от министерството на здравеопазването, в съответната препоръчителна доза и концентрация.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

