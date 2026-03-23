Пиян шофьор се заби в стълб, пострада спътничката му

Пиян шофьор се заби в електрически стълб. Инцидентът е станал в събота, малко преди 3.00 ч. в кюстендилското с. Шишковци.

35-годишен водач на лек автомобил „Фолксваген" е самокатастрофирал, като се е ударил се е в уличен стълб.

Пострадала е 56-годишна пътничка в автомобила, която е със счупена ключица на лявото рамо е. Водачът не е ранен. Направен му е тест за употреба на алкохол и наркотични вещества. Резултатът е показал 2.04 промила алкохол в издишания въздух. Задържан е с полицейска заповед.

Автомобилът е иззет на паркинг на ОДМВР - Кюстендил. Досъдебно производство е образувано по случая и е уведомена прокуратурата.