Полицията разкри незаконен оръжеен арсенал в Казанлък

На 21.03.2026г., около 16.00 ч., в РУ-Казанлък е получен сигнал от 47-годишен мъж със самопризнанието, че държи самоделни оръжия и боеприпаси в обитаван от него имот в град Казанлък, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора.

На място е изпратен полицейски екип. Извършен е оглед на местопроизшествието. Намерени и иззети са три пистолета, като единия бил с празен пълнител, другият - с пълнител с пет патрона, а третият - със заличен номер с два патрона, и боеприпаси – 122 патрона, различен калибър, както и един халосни патрон.

Мъжът заявил, че оръжията и боеприпасите взел от негов приятел - 79-годишен мъж, който пред полицейските служители отрекъл оръжията и боеприпасите да са негови. Извършена е проверка в избено помещение на 79-годишния мъж в жилищен блок в Казанлък, там са намерени и иззети още два патрона.

Образувано е досъдебно производство по чл.339, ал.1 от НК под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.

47-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа, но не и 79-годишния мъж поради здравословното му състояние.