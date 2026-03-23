В Павелбанско крадат резници от лавандула, задържаха двама

На 20.03.2026 г. в 11:40 ч. в Участък - Павел баня е получено съобщение от 76-годишен мъж за извършваща се кражба на лавандулови резници от лавандулов масив в землището на село Тъжа, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора. На място е изпратен полицейски екип, който задържал двама - мъж на 20 години и момче на 16 години за срок до 24 часа. Установени са три чувала с резници от лавандула.

В РУ-Казанлък е образувано е бързо производство по случая под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.