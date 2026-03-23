Млада жена загина в катастрофа на магистрала "Тракия"

Жена на 30 години е загинала при катастрофа на автомагистрала „Тракия" край Нова Загора, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Сигналът за инцидента е подаден на 21 март в 17:23 ч. чрез телефон 112. По първоначални данни лек автомобил „Ауди А6", управляван от 30-годишната жена в посока към Бургас, е загубил управление и се е преобърнал в крайпътна нива, при което тя е загинала на място.

Двама пътници са транспортирани в болнично заведение в Стара Загора за оказване на медицинска помощ. По случая е образувано досъдебно производство.

По-рано същия ден, в 10:30 ч., в Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението" – Сливен е постъпил сигнал за пожар в лек автомобил „Пежо 307", възникнал по време на движение в квартал „Република" в Сливен. Пожарът е ликвидиран от един екип на службата. При инцидента няма пострадали. По първоначални данни причината е късо съединение.