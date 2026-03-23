Масов бой в Казанлък, петима пострадали, двама задържани

На 21.03.2026 г., в 13:21 ч., в РУ - Казанлък е получен сигнал от 34-годишен мъж за сбиване между семейства в град Казанлък във входа на жилищен блок на ул. "Илинден", съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора. При посещение на полицейски екип на място са установени пострадалите – четирима мъже на 41,35, 39 и 54 години, както и 37-годишна жена. Всички те са били обслужени на място от екип на Спешна помощ и освободени без опасност за живота.

В резултат на проведените от полицейските служители оперативно-издирвателни мероприятия са установени и задържани за срок до 24 часа участници в сбиването – двама мъже на 34 и 32 години. Като участник е установен и 48-годишен мъж, който е бил обслужен във филиала на Спешния център и освободен без опасност за живота, но поради здравословното му състояние не е задържан.

Образувано е досъдебно производство по чл.325 ал.1 от НК под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.