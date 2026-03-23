Кражба на пари от магазин в Гълъбово, задържана е продавачка

На 21.03.2026 г., в 18:30 ч., 79-годишна жена, управител на магазин в град Гълъбово, съобщила на полицейски служител от РУ-Гълъбово, че в периода от октомври 2025 г. до 21.03.1926 г. е установила липса на парични суми от касата на магазина в размер на около 5000 евро.

На 21 март, след преглед на охранителни камери в магазина, е забелязана 40-годишна жена, продавач в търговския обект, да присвоява сумата от 100 евро. 40-годишната жена е задържана за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.



