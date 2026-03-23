Жена на 22 години е с опасност за живота след катастрофа в Стара Загора

Жена на 22 години е настанена в болнично заведение в Стара Загора с опасност за живота след катастрофата, която стана вчера сутринта на кръстовището на ул. „Отец Паисий" и ул. „Августа Траяна" в града. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Оттам уточниха, че пешеходецът, който също беше откаран за преглед в лечебно заведение е настанен за лечение в болница, но е без опасност за живота.

Инцидентът стана вчера сутринта. По първоначална информация по ул. „Св. Отец Паисий", се е движил лек автомобил „Мерцедес", управляван от 22-годишна жена. На кръстовището с ул. „Августа Траяна" е настъпило пътнотранспортно произшествие, като колата блъска паркиран на северния тротоар на ул. „Августа Траяна" лек автомобил „Мерцедес", както и движещия се по същия тротоар пешеходец – мъж на 54 години, пише БТА.

Нанесени са материални щети по автомобилите, както и на мазе и тераса на жилищен блок. На жената, управлявала автомобила, са взети кръвни проби за изследване за употреба на алкохол и наркотични вещества, както и на пешеходеца за изследване за употреба на алкохол.

По случая е образувано досъдебно производство.

