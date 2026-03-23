18-годишен отиде на гости в Куртово Конаре и потроши прозорец след скандал

Служители на Районното в Стамболийски били изпратени в село Куртово Конаре по сигнал от телефон 112 за възникнал битов скандал в село Куртово Конаре в първите минути на съботния ден. Според предварителната информация 18-годишен гост се скарал с домакина си и при разрасналата се физическа саморазправа счупил прозорец на къщата му. Извършителят на увреждането е задържан за едно денонощие в рамките на започнатото досъдебно производство, съобщават от МВР.