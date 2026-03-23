Възрастна жена е с охлузвания, след като 26-годишен я ограби в пловдивския квартал "Гагарин"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възрастна пловдивчанка е с охлузвания, след като мъж я ограби в Пловдив. Той е задържан непосредствено след грабежа, съобщават от МВР.

В неделя преди обед е получен сигналът в Трето Районно за посегателството. По първоначални данни мъжът насила отнел от жертвата си портмоне и мобилен телефон в квартал "Гагарин". На възрастната жена веднага е оказана медицинска помощ заради получените охлузвания.

При организираните незабавни издирвателни и заградителни действия извършителят – криминално проявен и осъждан, е заловен малко по-късно. Отнетите от него вещи са намерени и приобщени към материалите по започнатото бързо производство.

В петък срещу събота пък 49-годишен мъж попаднал в ареста за кражба на обзавеждане от търговски обект, съобщават от МВР. Той задигнал пластмасова маса и 15 стола от сладкарница от квартал "Столипиново". По случая се води бързо производство.