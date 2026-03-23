Иззеха много фалшиви чорапи и маратонки от адрес в пловдивския район "Източен"

Служители на Шесто Районно иззеха много фалшиви маркови стоки при акция в пловдивския район "Източен", съобщиха от МВР.

Действията на служителите на реда са предприети в петък като част от планираните мерки за противодействие на разпространението, продажбата и неправомерното използване на чужди търговски марки. При претърсване на адреса на пловдивчанин в район "Източен" разследващите открили и иззели 3168 чифта чорапи и 568 чифта маратонки, имитация на световноизвестни производители, без необходимото съгласие на притежателя на изключителното право. Документирането на досъдебното производство продължава.