Повече секции в консулствата, след като парламентът ограничи броя им в чужбина

151 сигнала са постъпили в МВР за изборни нарушения - девет пъти повече спрямо предния вот

Държавата ще открие повече секции за гласуване в дипломатическите ни служби в чужбина, след като 51-ото народно събрание ограничи броя им в страните извън Европейския съюз.

В Лондон например вероятно ще има седем секции, а досега там са били между една и три. Има повишен брой подадени заявления на наши сънародници, желаещи да гласуват в чужбина - вече са 44 хиляди. За сравнение на миналите избори са били 35 хил. Утре изтича крайният срок за подаване на заявления. След това ЦИК ще определи къде и колко секции да има до края на март.

Възможност за повече секции има например в Истанбул и Анкара. Очаква се там са има съответно две и три секции. Не навсякъде обаче сградите са достатъчно големи, така че да има повече от една секции. Така стои въпросът например в Бурса.

151 сигнали за нарушения във връзка с предстоящите избори са получени в МВР до 8,30 ч тази сутрин. Най-много са в София (35), Варна (19) и Велико Търново (17). 126 са за купуване на гласове, пет са за неправомерна агитация, три - за корпоративен вот, едно е за унищожаване на имущество, 16 са за други нарушения, свързани с изборния процес.

Задържани са 30 души: 22-ма в София, по трима в Бургас и Хасково и по един във Варна и София-област. Образувани са 53 досъдебни производства.

Високият брой на тези сигнали е знак за повишено доверие и очакване този път МВР да работи експедитивно и безпристрастно, каза Ваня Нушева - съветник на служебния премиер Андрей Гюров на първия брифинг на координационния съвет за изборите днес.

До изборите остават девет дни. В същия момент при предишните избори подадените сигнали са били едва 16, т.е.увеличението на подадените сигнали е 9 пъти, посочи заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев.