Общо 57 разследвания, свързани с предстоящите избори, са образувани до днес

До момента, 27 дни преди предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април, са образувани са 57 разследвания, свързани с вота, съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев във Фейсбук.

За същия период преди изборите през октомври 2024 г. образуваните разследвания са били четири.

Той допълва, че до момента са издадени 272 предупредителни протокола, а за същия период през 2024 г. те са били 28. Получени са 152 сигнала от граждани, а през 2024 г. са били получени 13, пише БТА.

Кандев посочва, че процентно през 2026 г. спрямо 2024 г. разследванията са се увеличили с 1325%, предупредителните протоколи – с 871%, а сигналите от граждани – с 1069%.