ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22524574 www.24chasa.bg

Тийнейджъри откраднаха кола в Стрелча и катастрофираха

Диана Варникова

[email protected]

2776
Полицейска кола Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Трима тийнейджъри са откраднали чужд автомобил в град Стрелча и са претърпели пътен инцидент, след което са изоставили колата. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов. Той уточни, че панагюрски полицаи са установили  самоличността на тримата крадци.

В събота сутринта в дежурната част на полицейското управление в Панагюрище се получил сигнал от 40-годишен жител на гр. Стрелча. Мъжът съобщил, че непознати са откраднали паркирания от него на улица в гр. Панагюрище лек автомобил «Форд».

Апашите били улеснени от това, че возилото било оставено отключено, а ключът бил в жабката. В резултат на предприетото издирване леката кола била открита в землището на село Оборище. По нея били нанесени значителни материални щети в резултат на пътен инцидент. При продължилото разследване панагюрските полицаи установили, че автоапашите са 13-годишен от пазарджишкото село Огняново, както и двама жители на гр. Панагюрище, на 15 и 19 години.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

