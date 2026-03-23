Мъж почина след изтичане на газ в Доктор Йосифово, жена му е в критично състояние

Камелия Александрова

[email protected]

Служители на Районно управление – Монтана изясняват смъртта на 35-годишен мъж, за когото се предполага, че е починал при отопление с газ в къща в село Д-р Йосифово, община Монтана.

Семейство се задуши от изтичане на газ в село Доктор Йосифово в община Монтана. Загинал е 35-годишен мъж, а 32-годишна жена е в болница с опасност за живота. 

Двамата са открити в безсъзнание в дома си на 21 март. Пристигналият на място спешен екип е констатирал смъртта на мъжа. Жената е настанена за лечение в МБАЛ-Монтана. 

По данни на свидетели, помещението е било отоплявано от нагревател на газ /газова пита/, като имало силна миризма на газ. Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група на РУ Монтана. Извършен е оглед, при който по тялото на мъжа не са открити видими външни следи от насилие, потвърдено и от присъстващия съдебен лекар. Трупът е транспортиран в Съдебна медицина на МБАЛ Монтана за извършване на аутопсия. Случаят е докладван на дежурен прокурор. По случая е образувано досъдебно производство.

