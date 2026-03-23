Мъж от село Ковачица отвлече бившата си приятелка

49-годишен от монтанското село Ковачица е задържан за отвличане на 37-годишна жена от същото село, с която преди време живял на семейни начала.

Сигнал за престъплението, извършено в София, постъпил на 22.03.2026 г. в 10,50 ч. в ОДЧ на Районно управление – Лом. Същия ден около 12,30 ч. мъжът и жената били установени от полицейските служители в момент на влизане в дома им в с. Ковачица. При направената проверка е изяснено, че на 22.03.2026 г. около 07,30 ч. на паркинг в района на училище в кв. „Дианабад" в столицата мъжът използвал физическа сила и качил против волята й жената в лек автомобил "Опел Вектра" с видинска регистрация, ползван и управляван от 25-годишен от област Видин, след което накарал водача да ги закара до с. Ковачица, общ. Лом.

По случая са снети сведения от потърпевшата и образувано досъдебно производство. С полицейска заповед на 49-годишния е наложено задържане до 24 часа.