Модерен STEM център беше открит в училището в село Овча могила

Дима Максимова

[email protected]

Снимки: ОУ "Св. Кирил и Методий" - Овча могила

В Основно училище „Св. св. Кирил и Методий" в село Овча могила беше открит нов STEM център. Два училищни кабинета по природни науки и по математика и информатика са  реализирани по проект към процедура „Училищна STEM среда", финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост, с подкрепата на Европейския съюз – Next Generation EU.

Освен това са оборудвани три високотехнологични и свързани класни стаи за прогимназиалния етап, които разполагат с интерактивни дисплеи, лаптопи, графични таблети и широкоъгълни камери.

Новата STEM среда ще даде възможност на учениците да се обучават чрез практически дейности, експерименти и проектно-базирано обучение. Основен акцент е поставен върху интердисциплинарния подход и методиката „учене чрез игра", които насърчават активното участие на учениците и повишават интереса им към науката и технологиите.

Създадените пространства ще подпомогнат развитието на ключови умения за XXI век – критично мислене, дигитална и медийна грамотност, комуникация и работа в екип.
Общата стойност на реализираната инвестиция възлиза на 181 798 лева, които са използвани за строително-ремонтни дейности, модерно оборудване и обзавеждане на новите учебни кабинети, посочват оекипа на училището.

