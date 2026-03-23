14-годишно момче удари свой връстник, пострадалият е с кръвоизлив, съобщиха от полицията. Оттам уточняват, че сигналът за случая е подаден от майката на 14-годишно момче, което е било ударено с юмрук в областта на дясното око от негов връстник от с. Самораново. На пострадалия е оказана медицинска помощ в столична болница, с кръвоизлив е. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.