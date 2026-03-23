573 деца от Пловдив останаха без място в яслите

Класирани са едва 21 малчугани

573 деца останаха без място в яслата след третото класиране за прием в детските градини, което се проведе на 19 март, съобщиха от Общината.

В него участваха общо 786 малчугани при обявени 147 свободни места.

От всички участвали в класирането деца, 594 са на яслена възраст. Класирани са 69 деца – 21 за детските ясли, 25 за първа възрастова група, 11 за втора, 10 за трета и 2 за четвърта.

Всички класирани деца трябва да се запишат при директорите на детските градини и ясли в определения от графика на дейностите срок, който е 6 април.

Следващото текущо класиране, което е и последно за настоящата учебна година, е на 16 април. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 7 април, включително.

Родителите на децата, на които им предстои да постъпят в детските градини и ясли на Община Пловдив през календарната 2026 година, могат да се запознаят с публикувания на интернет страницата на системата за прием, график на дейностите (dz-priem.plovdiv.bg – раздели "Нормативни документи" и "Ръководство за родителите"). В него са описани всички важни срокове за предвидените класирания.

Наближава стартирането на кампанията за кандидатстване за първото основно класиране за новосформираните първи групи за прием в детските градини от учебната 2026/2027 година – за децата, родени през 2023 година. Родителите ще могат да подават своите електронни заявления след 17 април, когато е срокът за обявяване на свободните места от директорите. Класирането е на 14 май, а срокът за кандидатстване – 13май. По-ранното подаване на заявление не носи предимство. Важното е да бъде спазен крайният срок.

Повече информация може да бъде намерена на страницата на системата за прием на адрес: dz-priem.plovdiv.bg