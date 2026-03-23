ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

И във Врачанско като във Видин обявените избирател...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22525034 www.24chasa.bg

КС образува дело заради решението на парламента за Съвета за мир

3664
Конституционният съд образува дело по искане на правителството за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 13 март 2026 г. за задължаване на Министерския съвет да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на присъединяването на България като държава основателка към Устава на Съвета за мир. Организацията беше създаден по инициатива на САЩ.

По-рано в понеделник Министерският съвет сезира Конституционния съд относно въпросното решение на Народното събрание.

В мотивите на МС е записано, че решението на НС противоречи на принципа на правовата държава, на принципа на разделение на властите и на правомощието на МС да осъществява вътрешната и външната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите.

В жалбата пише още, че с накърняване правомощията на Министерския съвет се нарушава принципът на разделение на властите, тъй като законодателят иззема компетентност на орган на изпълнителната власт.

В мотивите е изложено, че процедурата за сключване на международни договори е ясно регламентирана в законодателството. Тези дейности са изцяло в компетенциите на изпълнителната власт, а Народното събрание може единствено да приеме или не окончателния закон за ратификацията, съобщи Нова телевизия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

