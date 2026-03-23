Мъж прободен с нож в корема от познат пред дома му в Разлог

Мъж е прободен с нож от познат пред дома му в Разлог. Със заповед за задържане до 24 часа, от полицейски служители на РУ-Разлог е задържан 26-годишен мъж от гр. Разлог.

Около 21:30 часа в неделя пред жилището му в гр. Разлог, между него и 46-годишен мъж от гр. Банско е възникнал скандал, при който същият е намушкал 46-годишния в областта на корема с остър предмет. Пострадалият е транспортиран за оказване на медицинска помощ във ФСМП-Разлог с прободна рана в коремната кухина.

Уведомена е компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая продължава.