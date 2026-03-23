Арестуваха мъж, бил и ограбил пенсионер на улица в Петрич

Възрастен мъж е бил бит и ограбен на улица в Петрич. Инцидентът е станал в неделя около 12 ч.. На тел. 112 е получено съобщение, че в района на ул. „Самуилова крепост" в гр. Петрич има паднал човек, който заявил, че непознат за него мъж го повалил на земята и му отнел сумата от около 30 евро. От работещите по случая полицейски служители е установено, че мъжът е на 86-години от гр. Петрич, а извършител на деянието е 44-годишен мъж от с. Ново Ходжово. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

Пенсионерът си е купил лекарства от аптека и прибирайки се към вкъщи, е нападнат на улицата от непознат мъж. Дъщеря му публикува в социалните мрежи информация за жестокото нападение. "Баща ми е бил повален на земята, удрян, душен и със запушена уста, за да не вика за помощ! Нападателят му е счупил бастуна, както и е скъсал кутиите на лекарствата, тъй като е търсил евентуално парична сума в тях! Сумата, която татко е имал в себе си след пазаруването на лекарствата, е възлизала на 30 евро. Същите са му били отнети от нападателя!", написа дъщерята. Тя благодари на човек, който е бил наблизо и се е притекъл на помощ на баща й като буквално е спасил живота му.

"Човещината все още съществува и не е мит в днешно време! От сърце и душа му благодаря за тази доблестна постъпка! Искам да изкажа и своята най-искрена благодарност към служителите на РУ МВР – Петрич, тъй като реагираха повече от адекватно, както в професионален, така и в човешки план! ", благодарна е жената. Петричани казват, че младият мъж, помогнал на пенсионера е Спиро Димитров.