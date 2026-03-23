Апелативният съд във Варна призна конфискация на над 21,6 млн. евро от трима българи, осъдени в Румъния

Апелативният съд във Варна призна и прие за изпълнение присъда, издадена от властите в Констанца, Румъния, с които е постановена конфискация на повече от 21,6 милиона евро от трима български граждани, съобщиха от пресслужбата на съда.

Делото пред Окръжния и Апелативния съд в Констанца е водено за създаване на организирана престъпна група, укриване на данъци и изпиране на пари за продължително време. На единия от българите е наложена конфискация на над 1,5 милиона евро, а на втория – малко повече от 19,4 милиона евро. Третият е осъден за 679 042 евро.

Румънските власти са поискали признаване на санкциите от българския съд. Производството е образувано по реда на Закона за признаване изпълнение и изпращане на актове за конфискация и решения за налагане на финансови санкции и на Регламент (ЕС) 2018/1805 на ЕП.

Апелативният съд във Варна приема, че няма основания да бъде отказано признаване на акта за конфискация. Той посочва, че не става дума за наказанието „конфискация" съгласно българския закон, а за отнемане в полза на държавата на пряка облага от престъпление. Целта е извършителят да бъде лишен от икономическата полза от престъплението и да се предотврати нова престъпна дейност.

Решението на Апелативния съд във Варна не подлежи на обжалване.